"Deve essere usata consapevolmente"

Roberta Capotosto ha 19 anni e usa l’intelligenza artificiale quotidianamente. "Credo che al giorno d’oggi usare l’intelligenza artificiale sia una cosa indispensabile per guardare al futuro con una visuale di avanguardia. Potrebbe essere utile in qualsiasi campo: da quello medico, informatico, al management, al commercio. Io la uso da un annetto e ne abbiamo parlato molto anche a scuola. Imparare a utilizzare l’intelligenza artificiale è sicuramente una scommessa per il futuro perché il futuro è l’intelligenza artificiale. Non sarà mai una minaccia per l’uomo, ma deve essere usata con consapevolezza".