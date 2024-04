"Di solito non mi emoziono davanti ai film ma ’One life’ mi ha fatto commuovere"

Il regista James Hawes, con il film One Life, ha raccontato l’importante impresa di Nicholas Winton, un agente di borsa britannico, che tra il 1938 e il 1939 ideò l’innovativo progetto chiamato Kindertransport: 669 bambini per lo più ebrei furono salvati dai campi di concentramento perché portati in treno dalla Cecoslovacchia, occupata da Hitler, all’Inghilterra e lì affidati temporaneamente a famiglie inglesi. Il film ci racconta l’esperienza di coraggio e di altruismo di Nicholas Winton, custodita per 50 anni (e poi resa pubblica nel 1988 dalla trasmissione televisiva britannica That’s Life) in una borsa nascosta in un cassetto, al cui interno c’era un album pieno di foto, documenti, liste di nomi che riportavano a quella grande impresa del 1938 di cui era stato protagonista.

A scuola ci siamo confrontati con gli insegnanti e abbiamo condiviso le emozioni provate durante la visione del film. Qualcuno ha detto: "Di solito non mi emoziono davanti ai film, specialmente quelli più tristi, ma questo è stato il primo che mi ha fatto commuovere, l’ho sentito vicino, e mi sono immedesimata nei bambini che alla mia età hanno dovuto affrontare un simile dramma".

Maddalena Rossi III A

Emma Del Monte III B

scuola media Sacro Cuore