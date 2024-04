"Diamo la svolta a Savignano puntando su sicurezza e viabilità"

Non piace a Kitty Montemaggi, coordinatrice di Fratelli d’Italia di Savignano sul Rubicone (nella foto), l’ammucchiata di tutte le liste del campo largo a sostegno del candidato sindaco Nicola Dellapasqua, area centro sinistra.

Perché questa posizione dato che ciascuno è libero di scegliersi il candidato che vuole? "Sono più di trent’anni che il nostro comune è governato da amministrazioni di sinistra che hanno portato la nostra città da una situazione di torpore già da metà degli anni ‘80, allo stato comatoso di oggi".

Perché dice questo?

"Per il continuo disinteresse dei problemi di Savignano, la mancanza di progettualità. Savignano è uno dei pochi comuni se non l’unico a non avere la circonvallazione con il raddoppio del traffico e un inquinamento elevato. Risultato un centro storico sempre più vuoto, alla sera deserto e i quartieri ormai divenuti dei dormitori".

Perchè un giudizio negativo sulle liste in appoggio alla sinistra?

"Mi sembra che siano liste create ad hoc, anche con molte persone non residenti a Savignano che non conoscono i nostri problemi e che non hanno a cuore la nostra comunità".

Le vostre liste?

"Come centrodestra abbiamo liste con personaggi del posto che conoscono le esigenze e i problemi che i savignanesi sopportano da oltre 30 anni e tutte le nostre quattro liste sono composte da persone cariche di entusiasmo e con una grande voglia di riportare Savignano all’antico splendore e ai fasti di un tempo".

Proposte?

"Puntare su sicurezza, decoro urbano e viabilità".

