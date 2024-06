Dibattito tra candidati under 35: "Frasi sessiste contro di me"

Il dibattito tra candidati e candidate under 35 di tutti gli schieramenti, organizzato da Nazione Futura, ha lasciato una scia di polemiche. Giorgia Macrelli, candidata della lista Fondamenta (centrosinistra) accusa alcuni candidati di centrodestra di commenti discriminatori e inappropriati verso di lei. Macrelli afferma che Luca Valzania (Insieme per Casali) "si è lasciato andare a comportamenti inqualificabili: sin dall’inizio ha usato toni e volumi che andavano ben oltre la grandezza della sala o l’atmosfera inizialmente civile dell’incontro, fino ad arrivare a chiedermi in tono irridente “dove hai lasciato l’ukulele?”".

"Certo – prosegue Macrelli – io sono una musicista, suono anche l’ukulele: per capire, questo mi impedisce di fare politica? Secondo lui devo limitarmi a suonare e non prendere parte a cose serie come il dibattito pubblico?".

La candidata di Fondamenta sostiene che in alcuni momenti le sarebbe stato detto anche "stai zitta". Il candidato di centrodestra accusato da Macrelli replica seccamente negando accuse di sessismo e rilancia anzi dicendo che l’esponente di Fondamente gli avrebbe detto "Stai calmo, ti vedo troppo agitato". Ammette poi di aver reagito ad altre provocazioni verbali durante il dibattito. Ma precisa: "nei miei interventi, non c’è stata nemmeno l’ombra di un insulto, e chi dice il contrario opera soltanto una mistificazione".