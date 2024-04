Dieci in lizza per la santità. L’avanzata di don Baronio

Ora servirà il riconoscimento di un miracolo per il raggiungimento della beatificazione, ma intanto Angelina Pirini, nata a Sala di Cesenatico nel 1922 morta a 18 anni dopo una vita di sofferenza e di fede, è divenuta venerabile. Il decreto ufficiale è atteso i mesi prossimi. Dopo la conclusione del processo diocesano, si è avviato l’esame del dicastero delle cause dei santi e papa Francesco ha riconosciuto le ’virtù eroiche della serva di Dio’. l candidato, per diventare ufficialmente santo, deve essere prima riconosciuto servo di Dio, poi venerabile e infine.

La definizione di servo di Dio scatta dal momento in cui viene aperto il processo. Le cause di beatificazione e canonizzazione promosse dalla diocesi sono dieci e i più vicini al compimento del percorso, che ha tempi assai lunghi e comunque non preventivabili, sono i cosiddetti venerabili. Ne fa parte la già citata Angelina Pirini (Sala, Cesenatico 1922-1940, decreto sancito sulle virtù eroiche del 14 marzo 2024).

Tra i servi di Dio, troviamo due personaggi molto cari ai cesenati, il canonico don Carlo Baronio e il frate cappuccino padre Guglielmo Gattiani. Ecco l’elenco. Con loro Don Quintino Sicuro (Melissano, Lecce 1920 - Monte Fumaiolo 1968, in attesa presso la Congregazione vaticana per le Cause dei Santi); canonico Carlo Baronio (Cesena 1887-1974 in attesa presso la Congregazione vaticana per le Cause dei Santi); Vincenzo Maria Orsini, papa Benedetto XIII (Gravina di Puglia 1650 - Roma 1730, in attesa presso la Congregazione vaticana per le cause dei Santi); don Giancarlo Bertozzi (Monte Sasso, Mercato Saraceno 1929 - Cesena 2011 in fase di processo diocesano, aperto il 23 giugno 2020); il diacono Consilio Pistocchi (Polenta, Bertinoro 1937– Martorano di Cesena 2012, in fase di processo diocesano, aperto il 23 giugno 2020); Bruna Buratti (Martorano, Cesena 1945-2010, (in fase di processo diocesano, aperto il 23 giugno 2020).

Una causa è stata promossa dall’Istituto ‘Lega delle Suore della Sacra Famiglia per la venerabile Madre Maria Teresa Lega (Brisighella 1812 - Cesena 1890, (decreto sulle virtù eroiche del 25 giugno 1996 (decreto sulle virtù eroiche del 25 giugno 1996). Un’altra dall’Ordine dei Frati minori cappuccini per il servo di Dio padre Guglielmo Gattiani (Badi, Bologna 1914 - Faenza 1999, in attesa presso la Congregazione per le Cause dei Santi). Infine una causa promossa dalla Congregazione del Santissimo Sacramento Padri Sacramentini per il venerabile padre Giovanni Nadiani (Santa Maria Nuova, Bertinoro 1885 - Bergamo 1940, decreto sulle virtù eroiche dell’11 giugno 2019).

"La durata delle cause non è stimabile – informail professor Marino Mengozzi, studioso e direttore dell’Ufficio Beni culturali della diocesi–. I percorsi sono lunghi, anche quello diocesano. Attualmente ce ne sono tre aperte in diocesi e si stanno valutando documenti ei testimoni. Dovrebbero essere in vista della venerabilità don Quintino Sicuro e Carlo Baronio, un passo avanti verso la beatificazione".

a.a.