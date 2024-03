"Digitalizzazione ed ecologia. Al lavoro con i fondi del Pnrr"

Il Comune di Sogliano al Rubicone ha incontrato l’assessora regionale Paola Salomoni, la consigliera regionale Lia Montalti, il direttore generale di Lepida Spa Gianluca Mazzini e alcuni membri della Fondazione per la Sostenibilità Digitale. La sindaca Tania Bocchini ha accompagnato gli ospiti in visita all’Impianto Raee di Sogliano Ambiente; è stato un momento significativo per mettere in evidenza il ruolo che Sogliano Ambiente Spa riveste nel settore del Riciclo Raee (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), dimostrando come iniziative locali stiano trasformando le sfide ambientali in opportunità di crescita e sviluppo.

"Sogliano al Rubicone rinnova il suo impegno verso un futuro più sostenibile e inclusivo attraverso la digitalizzazione – ha detto la sindaca –. Per questo, insieme ai comuni dell’Unione Rubicone e Mare e con un finanziamento dal bando Pnrr Digitale Facile in Emilia-Romagna apriremo sportelli per l’alfabetizzazione digitale dei cittadini. Stiamo inoltre implementando un piano di migrazione al cloud di dati delle applicazioni e servizi dell’amministrazione. Attraverso queste tecnologie lavoriamo anche per frenare lo spopolamento del territorio vasto e montano".

