Dilettanti, primo trofeo del 2024 Ronta e Rumagna, sfida al vertice

Sarà una sosta natalizia particolarmente breve sia per il Ronta, formazione cesenate che milita nel girone O della Seconda Categoria e ancora di più per il Gambettola, che occupa la sesta posizione nel girone B di Eccellenza. Sabato 13 gennaio il Ronta allenato da Antonio Siviero affronterà il Rumagna nella finale provinciale di coppa di categoria, l’incontro sarà disputato sul campo in sintetico del Centro Sportivo di Martorano, fischio di inizio alle 14,30. È un duello avvincente, incerto quello fra Ronta e Rumagna: la formazione allenata da Siviero è in testa al girone O di Seconda Categoria con un punto di vantaggio sul Rumagna guidato da Simone Salsi.

Della finale e di questa combattuta stagione ha parlato Gualtiero Montesi, storico presidente del Ronta: "Vincendo questa finale si accede al livello regionale: il cammino è lungo ma potrebbe aprire le porte della strada che porta in prima categoria. Noi abbiamo una squadra più giovane del Rumagna: in estate abbiamo cambiato molto puntando su un gruppo di ex calciatori del Sala e altri che volevano venire dai noi per ritrovare loro amici".

Durante la finestra degli svincoli non è stato aggiunto nessuno alla rosa a disposizione di Siviero. "Siamo contenti del gruppo attuale e poi ci aspettiamo presto il rientro degli attaccanti Casotti e Khalil e del difensore Urbini che finora non hanno mai giocato per infortuni. In vista della coppa, il rientro più probabile è quello di Casotti".

Anche il Gambettola di Marco Bernacci è atteso da un mese denso di impegni: il sette gennaio ripartirà il campionato con la prima di ritorno, poi il 17 il Gambettola sarà impegnato nella semifinale di coppa contro lo Zola Predosa. Non si conosce ancora lo stadio nel quale sarà disputata questo match, trattandosi di gara secca sarà sicuramente in campo neutro a metà strada.

Anche il Gambettola durante la finestra degli svincoli di dicembre non ha portato a termine operazioni in entrata: gli unici movimenti sono infatti stati quelli in uscita dei fratelli Mattia e Nicolò Sancisi, di Paolo Briganti e dell’attaccante Tommaso Zavatta che si è accasato al Bakia Cesenatico. La società presieduta dai fratelli Butticè aveva ricevuto richieste per alcuni suoi elmenti, ad esempio i centrocampisti Turci e Gadda, ma la scelta in accordo con Marco Bernacci è stata quella di non alterare gli equilibri che si sono creati.

