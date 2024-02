"Dimessi? Manovra strumentale"

"Le dimissioni da Cesena Siamo Noi? Più che un esodo di massa, un’operazione strumentale". Così la lista civica replica al documento dei ‘fuoriusciti’, precisando che tra i firmatari compaiono ex attivisti ma anche " persone non iscritte a Csn e che si sono allontanate da tempo, in alcuni casi addirittura da anni". Csn rimarca poi che "Cesena Siamo Noi non si é spostata di un centimetro dalla sua abituale collocazione politica: cinque anni fa eravamo alternativi a due schieramenti polarizzati, oggi la situazione é la stessa con l’unica differenza che questo percorso elettorale, per la prima volta nella nostra storia, lo faremo insieme ad altre forze politiche che hanno dimostrato di condividere i nostri valori ed i nostri obiettivi".