Dipendenti ancora in stato di agitazione

Prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori e lavoratrici del Gruppo Hera. Domani dalle 11 i dipendenti torneranno davanti allo sportello clienti di Hera in Via Spinelli 60 a Cesena con i volantini per far conoscere la loro situazione e le loro istanze a tutte e tutti. Un nuovo presidio organizzato da Filctem Cgil Femca Cisl Uiltec Uil per continuare a sensibilizzare i clienti sulle problematiche che riguardano la corretta applicazione dei Contratti Nazionali di Lavoro all’interno del Gruppo, il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati negli appalti, gli organici (considerati insufficienti per dare un buon servizio alla cittadinanza, ad esempio per ciò che riguarda gli sportelli di Hera Comm, o per garantire tempestività e professionalità nel pronto intervento ed in reperibilità), il tema della salute e sicurezza. Il 6 maggio ci sarà un nuovo sciopero.