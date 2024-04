Dipinti e sculture in argilla a Palazzo del Capitano

Sino a domani, 1° maggio, le suggestive sale di Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna, ospiteranno le opere di Francesca Guiducci (primo premio pittura), Luisella Ceredi e Elena Modelli (primo premio scultura ex aequo), Cristian Cimatti (primo premio Cosimo I dei Medici Logos), i quattro artisti vincitori del Premio d’Arte Caterina Sforza e Cosimo I dei Medici Logos 2024. "L’Ombra e la Luce" è il titolo della mostra di Francesca Guiducci, i cui lavori spaziano dai dipinti che ripropongono alcuni tra i classici della pittura dei maestri del passato, a opere nate dalla sua vivace "inventio" e segnate da una profonda sensibilità poetica. Luisella Ceredi si presenta con "Emozioni", una mostra dal titolo evocativo del suo operare artistico, sia scultoreo che pittorico. Di Longiano, diploma all’Istituto d’Arte di Forlì e con un’assidua frequentazione successiva di studi d’artista, tra cui quello del noto maestro Ilario Fioravanti, da cui ha appreso i segreti della scultura in argilla. La scultrice imolese Elena Modelli espone opere create dal suo spettacolare bestiario di cromatismi magici, che nella mostra di Palazzo del Capitano a Bagno, non a caso, è intitolato "Life in colour".

Figure metamorfiche, tra l’umano e il bestiale, caratterizzano l’opera del meldolese Cristian Cimatti, artista visionario apprezzato a livello nazionale ed europeo. All’evento inaugurale ha presenziato l’assessora alla Cultura del Comune di Bagno, Enrica Lazzari. A illustrare i lavori in mostra le curatrici Marilena Spataro e Francesca Caldari, l’architetto Giovanni Pretolani, lo scultore Mario Zanoni.

gi. mo.