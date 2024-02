Disagi giovanili. Lo sportello psicologico

A Cesenatico è attivo il servizio di consulenza psicopedagogica Bi-sogni in ascolto, per affrontare i problemi inerenti alla crescita di bambini e bambine, legati alla dispersione scolastica, al bullismo, ma anche a quotidiane difficoltà emotive. Lo Sportello è seguito dalla psicologa e psicoterapeuta Silvia Severi, il martedì dalle 15 alle 18, nei locali della scuola elementare Ada Negri in via Don Minzoni. Per accedervi occorre fissare un appuntamento, chiamando il 371 1233135 il mercoledì o sabato mattina.