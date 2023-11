Disturbi post alluvione, incontri gratuiti dell’Ausl

L’Ausl Romagna, in collaborazione con il Settore comunale dei Servizi Sociali, propone incontri di gruppo Emdr gratuiti per aiutare ad elaborare i traumi legati all’alluvione. Gli incontri si svolgeranno a Cesena, in via San Lorenzino, 23, nella sede del corso di Fisioterapia. Appuntamenti: domani e mercoledì 22 novembre, dalle 16.30 alle 18.30.