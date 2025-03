Dmo, nascono le reti di prodotto per promuovere la riviera

La Dmo, Destination Management Organization, la realtà formata dal Comune e dalle categorie economiche per far crescere il brand della destinazione Cesenatico, ha definito le reti di prodotto turistiche a cui aderiranno gli operatori. Le reti di prodotto sono esperienze turistiche multiple concentrate in una proposta e poi promosse sul portale di Visit Cesenatico. Ci saranno offerte, esperienze, pacchetti, occasioni che i singoli operatori possono ideare e proporre e che vengono raggruppate per tema e promosse dal portale. Le categorie sono family-friendly, food, sport & outdoor, wellness e premium. In questo modo i turisti interessati potranno trovare facilmente il taglio di esperienza a cui sono più inclini, con un alto standard valido per tutta la destinazione e facilmente fruibile. Nel piano di marketing sono stati fissati gli standard di servizio qualitativi e quantitativi, per costruire prodotti e percorsi turistici creati ad hoc per Cesenatico. Albergatori e balneari potranno così proporre attività, visite guidate, esperienze ed offerte suddivise in base alle caratteristiche e veicolate attraverso Visit Cesenatico. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Gaia Morara (nella foto) commentano così l’iniziativa: "Le reti di prodotto sono uno strumento fondamentale per promuovere Cesenatico ad alto livello, con il coinvolgimento degli operatori. È un grande esempio di collaborazione tra pubblico e privato. Grazie alla collaborazione che si è instaurata all’interno della Dmo, siamo arrivati ad un importante step strategico, per la creazione di una rete di commercializzazione che coinvolga tutta Cesenatico, alla quale stiamo lavorando".