Domani comincia il girone di ritorno. I bianconeri pronti ad accogliere l’Olbia

L’unica cosa bella della fine delle vacanze è l’inizio del campionato. Soprattutto quest’anno, col Cesena che guida la graduatoria e i tifosi che contano i minuti per poter tornare ad affollare i freddi ma corroboranti seggiolini dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

Si ripartirà domani pomeriggio alle 16.15, in casa contro l’Olbia, formazione che la squadra di Toscano non vede l’ora di incontrare per cancellare l’onta dell’unico ko incassato nella prima metà di stagione, ma soprattutto per tornare a correre, in campo e in classifica, sperando magari di allungare fin da subito l’attuale vantaggio di due lunghezze dalla Torres, prima e praticamente unica inseguitrice.

Dopo la rifinitura di oggi verrà come sempre diramata la lista dei convocati.