Domenica di festa alla parrocchia di Bagnarola

Domenica la parrocchia

di Bagnarola ha festeggiato

la ricorrenza di San Sebastiano con un ricco pranzo organizzato

da Azione Cattolica. È stato un evento molto partecipato, in cui si è ricordato don Ercole Fiori, il quale puntò molto sui giovani e il 10 febbraio 1913 fondò il Circolo giovanile di Azione Cattolica a Bagnarola, affidandolo alla protezione di San Sebastiano martire. Don Ercole fu presente in questa parrocchia dal 1901 al 1946, lasciando un segno molto importante nella comunità bagnarolese. Oggi viviamo in un’epoca completamente diversa, ma a Bagnarola ci sono ancora tanti giovani che si riconoscono nei suoi valori.