Don Zucchini ricorda la figura di Maria Valtorta

Oggi alle 21 a Gatteo, al cineteatro ’Lina Pagliughi’, don Ernesto Zucchini, presidente della Fondazione Maria Valtorta, parlerà su ’Maria Valtorta, persona e opera’. Poi verrà proiettato il film ’Io sono Giuda’, prodotto dal Teatro degli Scarrozzanti. Maria Valtorta (1897-1961) è stata una mistica cattolica e terziaria dell’Ordine dei Servi di Maria; in vita scrisse una serie di visioni e dettati che sono stati raccolti in tre volumi dei Quaderni. In essi sono contenute esperienze e riflessioni mistiche, spirituali, e teologiche. Ingresso libero.