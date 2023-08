Donazione alla Casa della salute

Nei giorni scorsi alla Casa della salute ’L. Cappelli’ di Mercato Saraceno si è tenuta la cerimonia di consegna di un ecocolordoppler, strumento indispensabile per la cardiologia e compatibile con altre unità specialistiche. In particolare lo strumento in questione è di ultima generazione e permette una diagnostica imaging di altissima definizione. Presenti all’evento la sindaca Monica Rossi e gli assessori Giulia Paci e Ignazio Palazzi, oltre alle autorità competenti dell’Ausl Romagna, e le associazioni che hanno contribuito all’acquisto. Ovvero il Gruppo Alpini, Auser , Avis Mercato Saraceno e Sarsina, l’associazione Big Fish, Pro Loco Borello- Valle del Savio, Misericordia Sarsina e Valle del Savio , Proloco di Mercato, Banca di Credito Cooperativo Sarsina, e filiale di Cella, Graziani Packaging e Rotary Valle del Savio.