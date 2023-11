’Donna in-difesa’ torna per il secondo anno

Per le donne e le ragazze di Cesenatico c’è la notizia di una bella conferma. Il Centro Donna, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, organizza ancora ’Donna in-difesa’, il corso gratuito di autodifesa riservato alle residenti. Il corso si terrà per tutto il mese di novembre, nelle serate di mercoledì e venerdì a partire dalle 20.15. L’appuntamento è presso la palestra Dream Fitness sulla Statale Adriatica all’altezza del centro e la prima lezione si terrà domani mercoledì 8 novembre.

Il messaggio da diffondere è quello di dire no alla violenza sulle donne, combattendo questo fenomeno non solo con le denunce, ma utilizzando anche mezzi di autodifesa. L’iniziativa vuole essere un’occasione di utilità pratica ma anche un momento di confronto e rete sociale ed è rivolto a donne, mamme e figlie, che hanno la possibilità di migliorare anche l’autostima.

Il corso lo scorso anno ha avuto un grande successo, l’occasione per ribadire il patto di amicizia e collaborazione tra il Comune e l’associazione di volontariato Crisalide, che sono ancora impegnate assieme a ’piantare germogli di legalità’.

Le persone interessate possono avere informazioni ed iscriversi telefonando allo 0547-075806. Il vicesindaco Lorena Fantozzi ha seguito il progetto sin dall’inizio ed è soddisfatta per questa conferma: "Il Centro Donna di Cesenatico porta avanti questo percorso iniziato lo scorso anno e speriamo possa essere recepito e apprezzato da tante donne del nostro territorio. Siamo felici di poter contare sull’appoggio della Dream Fitness e siamo anche felici dell’accordo e della collaborazione con l’associazione Crisalide. Per cambiare la mentalità e contrastare una piaga come quella della violenza sulle donne occorre fare rete e rimanere sempre uniti e questo è il nostro impegno".

