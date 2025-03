Donne vittime di violenza. Un aiuto alla casa protetta

Per la rassegna ‘Il marzo delle donne 2025’ organizzata dal Comune di Cesena e dalle associazioni aderenti al ‘Forum sui generis’, ieri mattina al palazzo comunale il gruppo Consorti Rotary di Cesena ha consegnato un assegno di 1.100 euro all’Associazione Apeiron che si occupa del progetto ‘Il Ponte’ avviato dall’Unione dei Comuni Valle del Savio. Si tratta della somma raccolta nel corso del torneo di burraco organizzato in città il 23 febbraio scorso dal gruppo Consorti Rotary.

Il progetto ‘Il Ponte’ è rivolto a tutte le donne vittime di violenza domestica con figli minori ma anche alle donne sole in condizioni di fragilità a rischio di essere vittime di violenza. Nasce dalla necessità di mettere in atto interventi personalizzati intermedi tra il contesto altamente protettivo della comunità e il raggiungimento della completa autonomia delle madri in condizioni di particolare vulnerabilità. "La collaborazione dell’associazione Apeiron nella gestione delle attività relative al progetto della casa protetta per donne vittime di violenza – commentano le assessore Carmelina Labruzzo e Giorgia Macrelli – rappresenta per noi un punto di riferimento essenziale".