Dopo anni senza investimenti la Provincia cerca di recuperare

Per il terzo anno consecutivo la Provincia di Forlì-Cesena investe nella manutenzione delle strale per recuperare i disagi ereditati da anni di mancati investimenti e finanziamenti, con l’obiettivo di passare dagli interventi dettati dalle emergenze alle priorità determinate da una programmazione strutturale. Quest’anno sono stati programmati lavori sulle strade provinciali cesenati attraverso cinque diversi canali di finanziamento (la Provincia, non avendo fondi propri per gli investimenti, è legata a linee di finanziamento statali). Seguendo l’ordine delle priorità, le manutenzioni incidono sull’intero territorio, dalle vallate (Savio e Rubicone) alla pianura. Tra gli interventi principali: i lavori di pavimentazione stradale sulla SP74 Sorrivoli-Celincordia dal Km 0+000 al Km 2+100 per 166 mila euro (realizzati nei giorni scorsi); la manutenzione straordinaria della SP26 del Carnaio per 434 mila euro su vari tratti (in corso); la manutenzione sulla SP11 a Sogliano al Rubicone dal Km 28+075 al Km 32+542 per 396 mila euro e sulla SP12 Barbotto nel Comune di Mercato Saraceno per circa 408 mila euro.

Nel 2024 per le strade cesenati sono stati programmati interventi per 2.950.000 euro, che portano a un totale di quasi 9 milioni di euro investiti in tre anni. Nel 2022 erano stati effettuati lavori sulle strade del territorio cesenate per quasi 2 milioni e 800 mila euro in 19 strade provinciali per 33 chilometri complessivi; nel 2023 erano stati investiti 3 milioni di euro su 28 strade.