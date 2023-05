Doppio appuntamento solidale con Dance Dream al teatro Bogart

Sul palco, tra canto e ballo, nel segno della solidarietà. La scuola Dance Dream di Cesenatico va in scena nel weekend con un doppio appuntamento al Teatro Bogart di Cesena all’insegna dei musical: questa sera alle 20 si terrà lo spettacolo ‘Fammi Volare’, tratto ed ispirato dall’omonimo film del 1992 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di ‘Deloris’, mentre domani pomeriggio alle 17.45 sarà la volta della rappresentazione de ‘Il Mago di Oz’, interpretato dagli allievi tra i 7 e i 13 anni.

Momenti di leggerezza e di allegria, senza però dimenticare la catastrofe climatica che ha colpito la Romagna e, in particolare, la città malatestiana. In occasione degli eventi al Bogart, la scuola di danza di Cesenatico ha infatti siglato una partnership con la Fondazione ‘Romagna Solidale’, aderendo all’iniziativa ‘Dona anche tu’, un progetto solidale realizzato con l’obiettivo di aiutare le popolazioni in difficolta del territorio. La Dance Dream farà da apripista con un’offerta alla Fondazione Romagna Solidale, la quale ha stanziato un fondo straordinario a sostegno delle tante persone colpite da alluvioni e frane. Coloro che desiderano fare la propria parte con un contributo possono effettuare una donazione all’Iban IT87N0623023933000063639730, inserendo come causale ‘Emergenza alluvione’. Inoltre, durante i musical della Dance Dream in programma nel fine settimana, e successivamente anche per lo spettacolo di danza che si terrà il 9 e 10 giugno, sarà collocata al teatro Bogart un’urna per una nuova raccolta fondi. Per informazioni, è possibile contattare il numero 347 918 22 44.