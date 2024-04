Doppio derby questo weekend. Under 17 e Under 15 sfidano Rimini

Sono quattro le giovanili bianconere impegnate in campionato in questo week end. Oltre alla Primavera 2, sfide importanti attendono anche l’Under 17 e l’Under 15, impegnate domenica nel derby contro il Rimini; l’Under 16 giocherà invece contro la Spal. L’Under 14 e l’Under 13 saranno impegnate in amichevole contro l’Asd V. Riccio.

Nel dettaglio, mentre stamattina la Primavera 2 sarà sul campo degli avversari baresi per garantirsi la promozione diretta (ne parliamo nell’articolo a fianco, ndr), questo pomeriggio andrà in scena la sfida casalinga per eccellenza: l’Under 17 si confronterà infatti con i ’vicini di casa’ riminesi in un derby che avrà inizio alle 15, al Romagna Centro di Martorano. Stesso posto e stessa ora anche per le due amichevoli in cui si misureranno l’Under 14 e l’Under 13, entrambe impegnate in amichevoli con l’Asd V.Riccio.

Altro capitolo interessante è quello in programma per domani: l’Under 16 incontrerà infatti gli avversari ferraresi, in casa della Spal al centro sportivo Fabbri; fischio d’inizio alle 15. E per non farsi mancare nulla, un altro derby contro il Rimini - in casa - che stavolta vede protagonista l’Under 15 (inizio ore 10.30 al Romagna Centro di Martorano).

L’agonismo in questo finesettimana toccherà vette altissime anche una dimensione virtuale. Ricordiamo infatti che oggi e domani si concluderà la competizione eSport di Lega Pro, al Centro Commerciale “La Grande Mela Shoppingland” di Verona. Si parte con le sfide “al meglio delle 3” in cui si affronteranno gli otto club e i sedici player qualificati (Cesena, Potenza, Sorrento, Olbia, Vicenza, Pontedera, Juve Stabia, Perugia), cui seguirà domani la Final Four.