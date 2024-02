Doppio raid nelle scuole per rubare le monetine

Raid di balordi in due scuole a caccia di monete. Ieri mattina, appena i bidelli hanno aperto la scuola primaria Pascoli di via Gramsci e la secondaria di I grado Nievo di via Consolata, hanno trovato la macchinetta del caffè e quella che distribuisce merendine e bottigliette dell’acqua con gli sportelli aperti e visibilmente danneggiati. E’ bastato poco ai bidelli di entrambe le scuole per capire che i distributori a monete erano stati forzati e dal cassettino interno erano state rubate le monetine. In tarda mattina nella scuola Primaria c’era già il tecnico al lavoro per rimettere in funzione le due macchinette: "In quella dell’acqua il danno è lieve: appena 200 euro, ma in quella del caffè il guaio è serio, ci vorranno 4 mila euro per ripararla". "Sono stata informata subito dell’accaduto dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo – ha spiegato la sindaca Letizia Bisacchi - senz’altro è opera di ragazzini in quanto all’infuori di quelle poche monetine non hanno portato via nulla, inoltre non si capisce come abbiano fatto ad entrare nei due edifici scolastici in quanto non ci sono danni alle porte d’ingresso". E’ stato poi appurato che i due edifici scolastici sono entrambi dotati di impianto di allarme che entra in funzione alle 20, per cui è presumibile che il raid nei due edifici sia stato compiuto nel pomeriggio di domenica, altrimenti durante la notte sarebbe entrata in funzione la sirena.

Vincenzo D’Altri