Due appartamenti finiscono all’asta

Il Comune ha istituito i bandi per vendere al migliore offerente due appartamenti. Un’abitazione è situata in viale Torino e l’altra in viale XXV Luglio. Si tratta di due alloggi da ristrutturare, che in precedenza erano già stati messi all’asta ma nessuno li ha acquistati. Il primo parte da una base di 140.400 euro ed il secondo da 137.700 euro, in sostanza vanno in vendita con una riduzione di prezzo del 10 per cento rispetto all’estate scorsa. Entrambi gli appartamenti possono essere visionati. Per avere informazioni è possibile telefonare allo 0547 79307, oppure scrivere una mail a nicoletta.lugnani@comune.cesenatico.fc.it.