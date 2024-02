Duello a colpi di sassofono al Noi Lounge

Atmosfere del periodo Be-bop e sfide all’ultima nota: il Noi Lounge Music Club di Cesenatico si appresta a fare un tuffo nel passato e proporre una serata all’insegna dei mitici duelli che avevano luogo a tarda notte, nei jazz club di New York, tra i tenor-sassofonisti più in voga dell’epoca. Nasce così l’idea di “Tenor Tribute feat. Max Ionata”, l’evento in programma stasera alle 22 che vedrà sfidarsi a colpi di note musicali i tre sassofonisti Fabio Petretti, Alessandro Fariselli e Max Ionata. Ad accompagnarli, una sezione ritmica di tutto rispetto, formata da Fabio Nobile alla batteria, Nico Menci al pianoforte e Paolo Ghetti al contrabbasso.