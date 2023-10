E’ il fine settimana di ’Bosco Urban Art Project’

Bosco Urban Art Project: in questo secondo week-end di ottobre questo festival particolare e se vogliamo anche un po’ stravagante animerà Gambettola fra le sue vie e le sue piazze con incontri, dibattiti, installazioni e visite guidate. Per quello che riguarda la sezione ’A tu per tu con la fotografia’ oggi alle 17.30, alla Stazione degli Artisti, Giada Pazzaglia presenta Walker Evans, mentre domani sempre alle 17.30 Silvia Bigi presenta Sophie Calle. Sempre nella giornata di domani alle 16, dalla piazzetta dello Straccivendolo, partirà un percorso guidato che porterà a scoprire gli interventi artistici fra trame, tessuti e intrecci.

Fino al 15 ottobre alla Stazione degli Artisti continua la mostra collettiva di Fiber art ’Incrocio di trame’, che tra video, libri d’artista, pittura e installazioni, vuole esprimere i diversi punti di vista e le sperimentazioni sull’arte tessile contemporanea.

Sulla parete di via Foro Boario c’è invece il murale della street artist Nulo dal titolo ’Come quando eravamo bambini’. Percorrendo viale Carducci si potrà scoprire il percorso espositivo di poster art In(t)essere, che coinvolge autori e autrici provenienti da Insight Foto Festival Varese dell’associazione Aps Gattabuia.

Vincenzo D’Altri