"È il secondo infortunio mortale in 5 anni nella stessa azienda"

Il secondo infortunio mortale in cinque anni in quell’azienda. Non è purtroppo un caso isolato quello della tragica morte avvenuta lunedì nella ditta Fellini Patrizio di Gambettola. Un uomo di 42 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio nell’azienda ortofrutticola di Gambettola, dopo che il muletto che guidava gli si è ribaltato addosso. L’episodio viene denunciato dai sindacati Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Cgil, Cisl, Uil del territorio cesenate. "Con profondo dolore - scrivono i sindacati - apprendiamo della tragica perdita di un altro lavoratore presso la ditta Fellini Patrizio di Gambettola, evento che segna il secondo infortunio mortale in cinque anni all’interno dell’azienda. Abbiamo proclamato ieri lo sciopero di un’ora nel turno del mattino, grazie alla sensibilità delle lavoratrici e lavoratori che hanno aderito nella loro totalità. Si è reso necessario, non solo per il rispetto del lavoratore deceduto ma perché vi siano le condizioni di ripartire adeguando tutte le procedure necessarie per garantire la piena sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa nuova tragedia sottolinea l’urgente necessità di rivedere e potenziare nel rapporto con tutte le istituzioni le misure e le politiche atte alla tutela e l’incolumità di lavoratrici e lavoratori".

"Il fenomeno delle ’morti bianche’ deve essere affrontato con determinazione e risolutezza - dicono i sindacati -. La sicurezza dei lavoratori è un diritto inviolabile che deve essere garantito senza compromessi".

I sindacati esprimono le più sincere condoglianze e la massima vicinanza ai familiari.