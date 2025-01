E’ morta Orietta Camillini

Si è spenta, venerdì 3 gennaio, a San Piero in Bagno, Orietta Camillini, 88 anni, titolare della storica macelleria Camillini Orietta di via Tino Corzani. Lo annunciano i figli Rossana, Cristina e Claudio, e gli amatissimi nipoti Alessandra, Nicola, Enrico, Anna, Tommaso e Carlotta, unitamente a tutti i parenti. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio, martedì 7 gennaio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di San Piero in Bagno. Nell’avviso funebre, i familiari indicano che sono gradite offerte alla chiesa parrocchiale di San Piero. Orietta Camillini, originaria di San Piero, vedova dal 2012 di Bruno Capanni, assieme al marito aveva iniziato l’attività nel 1972, nella macelleria di Piazza Ricasoli a Bagno. Poi, a fine anni ‘70 il trasferimento della loro attività a San Piero.