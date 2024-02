E’ passata da Cesena la strada della Todde per vincere in Sardegna

Ha avuto una parentesi cesenate la carriera di Alessandra Todde, appena eletta presidente della Regione Sardegna. Dal 13 luglio 2018 al 19 aprile 2019 è stata amministratrice delegata di Olidata azienda che stava attraversando un periodo di appannamento dopo essere stata la prima società italiana costruttrice di computer. La sua presenza non riuscì a raddrizzare la rotta di Olidata che poi è stata rilevata da Sferanet di Roma, a sua volta incorporata da Olidata che ha ripreso la quotazione alla borsa di Milano. Alessandra Todde, che ha da poco compiuto 55 anni, era stata chiamata all’Olidata per le sue precedenti esperienze manageriali all’estero (Stati Uniti, Spagna, Inghilterra, Francia e Paesi Bassi), ma dopo nove mesi pose fine all’esperienza cesenate dimettendosi per candidarsi alle elezioni europee del 2019 come capolista del Movimento 5 Stelle, senza essere eletta. La sua strada, ormai, era la politica: dal 13 ottobre 2022 è deputata alla Camera per il Movimento 5 Stelle, del quale è stata vicepresidente dal 21 ottobre 2021 all’11 dicembre 2023. È stata sottosegretaria allo Sviluppo economico dal 16 settembre 2019 al 13 febbraio 2021 nel governo Conte II e viceministro allo Sviluppo economico dal 1º marzo 2021 al 22 ottobre 2022 nel governo Draghi.

Nella foto è con Riccardo Tassi, allora presidente di Olidata (a destra) ed Edoardo Colombo, membro del consiglio d’amministrazione.