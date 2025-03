È primavera ma piovono rincari

È arrivata la primavera ma il clima generale è ancora plumbeo. Non bastavano gli aumenti delle aliquote di addizionale Irpef e Imu regionali, il rincaro del bollo auto, le mense scolastiche più salate e il ritorno del ticket di 2,20 euro per confezione di farmaco. In città è scattato in questi giorni l’aumento delle tariffe della sosta. Due euro per la prima ora di parcheggio in zona rossa. Due euro e mezzo per il lungasosta giornaliero utilizzato soprattutto dai pendolari. Incrementi medi del 70% per gli abbonamenti ai parcheggi in struttura, dove peraltro non è garantito il posto. Il quadro nazionale non è meno grigio.