È questo il momento per tirare fuori la grinta da capolista

Il Cesena deve essere più forte di tutto: dell’assenza odierna della Mare, dello stadio a porte chiuse contro la Fermana, di tutto ciò che di extracalcistico di recente ha coinvolto il mondo bianconero. I ragazzi di Toscano devono continuare con quella mentalità e convinzione che finora hanno caratterizzato la corsa da capolista, sospinti dalla forza di credere in sé stessi, di puntare tutto sul campo dove stanno dimostrando di meritare la vetta in nome della continuità tecnica e di atteggiamento. E se si riescono a conservare queste caratteristiche si arriva molto, molto lontano.

Il Pontedera è la squadra più in forma del campionato, avversario rognoso. Sarà complicato nel duello a distanza anche per la Torres domani nel derby contro l’Olbia prima di andare a fare visita all’ambiziosa e quotata Carrarese, mentre i romagnoli saranno sul temibile campo di Ancona. Il pari di Ferrara va valutato in modo positivo; è elementare, quando non riesci a vincere assolutamente non puoi perdere. E al Mazza, anche per la solidità degli estensi, il Cesena non aveva la forza per sfondare. Elementi fondamentali come Corazza e Shpendi, che ha tutto per rispondere come sa alla tempesta mediatica che lo ha investito, devono ritrovarsi in fretta. Ogunseye poi deve risolvere un problema soprattutto mentale; a Modena, Foggia e a inizio campionato in bianconero ha dimostrato quanto può dare, invece da quando è rientrato dall’infortunio l’involuzione è stata evidente. E bisogna sperare assolutamente che De Rose continui a essere il più redditizio dei ‘diversamente giovani’.

re.ce.