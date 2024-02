"È un onore amministrare la mia comunità"

Matteo Gozzoli Come ci si sente ad essere sindaco?

"Per me è un onore e una passione poter amministrare la mia comunità. Ovviamente è anche una grande responsabilità. É un ruolo che si ricopre in ogni momento della giornata e qualsiasi cosa si stia facendo: anche se passeggi per Cesenatico o stai facendo la spesa, sai che rappresenti le istituzioni, quindi, ad esempio, devi essere pronto a rispondere se un cittadino ti ferma per chiederti qualcosa".

Cosa l’ha portata ad avvicinarsi alla politica?

"Quando avevo la vostra età, la politica ancora non era minimamente fra i miei interessi. È una passione che si è sviluppata negli anni successivi, soprattutto negli ultimi anni del liceo e all’università. In quarta liceo sono stato eletto rappresentante di istituto, seguendo le problematiche legate alla scuola anche in collegamento con i rappresentanti delle scuole di altre città. Poi ho iniziato a interessarmi alla politica locale".

Cosa le piace, e cosa non le piace di questo ruolo?

"L’aspetto che mi piace di più è incontrare le persone, dialogare, ascoltare. Conoscere ogni giorno nuove persone, associazioni, realtà diverse è un privilegio. Una cosa che proprio non mi piace è vedere che i cittadini comunicano sempre più spesso in modo scorretto sui social. Esprimere opinioni diverse va benissimo, anzi è utile per ampliare i punti di vista con cui affrontare una questione, ma bisogna farlo in modo franco e costruttivo. Gli insulti sui social possono far male e non servono a risolvere nessun problema. Poi, è incredibile che le stesse persone che dietro lo schermo sono aggressive e maleducate, di persona non direbbero mai quelle cose… e sottolineo che parlo di adulti, non di certo di ragazzi!".

Gli studenti di III A della scuola media Dante Arfelli di Cesenatico