E45, chiusura notturna per i lavori alla galleria

Saranno prorogate sino a domenica 23 febbraio (invece che fino a sabato 15 febbraio, come era inizialmente dal 3 febbraio) le chiusure notturne, in direzione Cesena, lungo E45, tra gli svincoli di Verghereto (Case Martini, chilometro 168,100) e di Bagno di Romagna (Barciano, chilometro 176,200). Nel contempo sarà interdetta al traffico anche la rampa di ingresso dello svincolo di Verghereto. Il traffico in uscita dalla E45 interesserà pertanto l’abitato di Bagno attraversato dalla provinciale SP138 Savio.

Una chiusura necessaria per la sicurezza alla circolazione degli utenti della E45 Orte-Ravenna, per consentire, come dice Anas, lavori riguardanti le attività di implementazione degli impianti tecnologici nella galleria Roccaccia, lunga oltre 1.800 metri, che nel suo percorso sotto le viscere della terra rappresenta la circonvallazione est di Bagno di Romagna. Al fine di ridurre il più possibile il disagio, a chi percorre la E45 nel tratto nord Verghereto-Bagno, le chiusure saranno eseguite, come detto, esclusivamente in orario notturno.

Durante le predette chiusure, i mezzi che viaggiano in E45, direzione nord, saranno obbligatoriamente deviati sulla viabilità secondaria, mediante uscita allo svincolo di Verghereto e rientro in superstrada tramite lo svincolo di Bagno. Viabilità secondaria che comprende un breve tratto della provinciale SP142 Savio, e un tratto più lungo della provinciale SP137 (la vecchia S.S.Tiberina 3Bis). In quest’ultima provinciale vige, ormai da alcuni anni, il divieto di transito ai veicoli con massa superiore alle 26 tonnellate e con lunghezza superiore ai 12 metri.

Gilberto Mosconi