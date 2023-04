E45, due uscite chiuse per lavori

Chiusure temporanee negli svincoli cesenati della E45. Al fine di consentire l’avanzamento dei lavori di riqualificazione, nella giornata di oggi, sulla carreggiata in direzione Ravenna sarà momentaneamente sospesa la circolazione delle sole rampe in uscita degli svincoli di ’Cesena Secante’ dalle 10 alle 11, e dello svincolo di ’Cesena nord’ dalle 11 alle 12.

Attenzione anche ai lavori su strada. Sempre oggi, si rende infatti necessario istituire, senza alcuna concomitanza fra le rispettive attività di cantiere, restringimenti di carreggiata in corrispondenza delle rampe di uscita a ’Cesena sud’ e ’Casemurate’ in direzione Ravenna e negli svincoli di ’Casemurate’, ’Cesena Secante’ e ’Cesena ovest’ in direzione Roma, oltre che delle rampe di ingresso degli svincoli di ’Cesena nord’ e ’Cesena sud’, sempre in direzione Roma.