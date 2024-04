Eccellenza, ultime gare per centrare l’obiettivo

A due giornate dalla conclusione della stagione regolare Gambettola, Diegaro e Savignanese devono per forza conquistare punti se vogliono raggiungere i loro obiettivi.

Il Gambettola di Marco Bernacci oggi dovrà vedersela con un Novafeltria molto motivato dalla voglia di tenersi stretta la miglior posizione della griglia playout. Soliti problemi di formazione per i verdi di Gambettola non solo a causa degli infortunati ma anche delle squaliche che relegano in tribuna Difino, Aleberighi e Merciari. Si gioca sul terreno dell’Urbini e Casali di Secchiano dalle 15,30, dirige Marco Casula di Ozieri.

Serve un colpo in trasferta sul campo del Cava Ronco al Diegaro per guadagnarsi i playout e una possibilità di salvezza. La squadra forlivese allenata da Muccioli è tranquilla, dispone di un attacco da quarantadue gol e di una difesa che ne ha incassati solo uno in meno. Squadre in campo anche qui alle 15,30 all’antistadio del Morgagni, direzione affidata a Tommaso Balzano di Rimini.

Le speranze della Savignanese sono ridotte a un lumicino ma non ancora esaurite. Serve, ovvio, una vittoria sul campo del Sant’Agostino, i ferraresi sono fuori da tutto ma non per questo vorranno sfigurare davanti ai loro tifosi. Lo stadio è il Caselli di Sant’ Agostino, fischio di inizio alle 15,50 dirige Luca Cosimo di Bologna.

Roberto Daltri