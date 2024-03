Eccellenze gastronomiche, profumi e artigianato nelle piazze

Due eventi fieristici dedicati alle eccellenze gastronomiche, ai profumi e ai sapori. L’appuntamento è dal 22 al 24 marzo con lo ’Streeat Food Truck Festival’ su ruote e dal 5 al 7 aprile con la Mostra Mercato Internazionale del Commercio Ambulante. Due weekend che animeranno il centro storico dove sarà garantita la qualità del cibo con una variegata proposta enogastronomica. Nelle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 marzo, piazza della Libertà e Corso Garibaldi ospiteranno lo ’Streeat Food Truck Festival’, evento itinerante dedicato al cibo di qualità su ruote. A seguire, subito dopo la Pasqua, nel primo fine settimana di aprile, da venerdì 5 a domenica 7, approderà a Cesena la Mostra Mercato Internazionale del Commercio Ambulante che, su proposta di Fiva Confcommercio, sarà allestita in piazza della Libertà, corso Garibaldi, piazza Giovanni Paolo II, corso Mazzini, piazza Almerici, piazza Fabbri e parte di via Carbonari.

"Anche quest’anno – commenta l’assessore allo sviluppo economico Luca Ferrini – il centro storico ospiterà due eventi importanti con lo scopo di creare occasioni di incontro, aggregazione e intrattenimento, e di incrementare la visibilità della funzione commerciale, turistica e culturale del territorio". Da venerdì 22, ore 18, a domenica 24 marzo, in piazza della Libertà andrà in scena la prima edizione local di ’Streeat Festival’ caratterizzata dalla carovana dei migliori food truck d’Italia. ’La Mostra Mercato Internazionale del Commercio Ambulante’ sarà realizzata nelle giornate del 5, 6 e 7 aprile per le vie del centro storico. Si tratta di un evento fieristico itinerante dedicato all’artigianato, ai prodotti enogastronomici e alle migliori proposte di somministrazione europee, già realizzato in numerose città italiane, e negli anni scorsi anche nella nostra città.