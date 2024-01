Ecco la lista per Pascuzzi sindaco: "A disposizione per la comunità"

A San Mauro Pascoli Francesco Giubilei giovane editore e fondatore di Nazione Futura ha presentato il suo libro "Follie ecologiste" e Simone Pascuzzi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, la sua candidatura a sindaco per l’area di centrodestra. L’evento è stato introdotto da Francesco Mondardini, coordinatore di Nazione Futura Cesena e moderato dal giornalista Ermanno Pasolini. Spiega Simone Pascuzzi presentato dalla giornalista Cristina Fiuzzi: "La nostra lista sarà ’San Mauro Futura: ascoltare, agire, cambiare’. Il lavoro, l’impegno e la dedizione sono sempre stati uno stimolo per me, o meglio per noi, per la mia squadra. Con me oggi ci sono tre grandi donne sammauresi: Milena Marcantoni, Diletta Zavatta e Laura Vincenzi. San Mauro Pascoli è una piccola comunità ma non nascondo il mio amore verso questa terra che mi ha accolto. Da ormai più di 10 anni partecipo attivamente alla vita sociale e politica cittadina ed è giusto poter dare tutto, ancor di più per l’intera comunità".

"Io lavoro una vita, pago le tasse e da Bruxelles dicono che bisogna cambiare le caldaie, l’auto, ristrutturare la casa per farla diventare green. Ma chi paga tutto questo? – chiede Giubilei – I più grandi pericoli per l’ambiente arrivano dalla Cina che sta riaprendo tutte le centrali a carbone, dall’India e altri Paesi. Io sono di Cesena e ho vissuto l’alluvione. Le cause sono la mancata prevenzione e le opere che non sono state fatte e negli ultimi mesi non ho mai visto gli argini dei fiumi così puliti. È normale fare le piste ciclabili sopra gli argini dei fiumi? Uomo e natura devono convivedre, ma i lavori bisogna farli e non piangere sempre dopo".