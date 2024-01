Ecco le torte fai-da-te da Leoni: "Il cliente diventa pasticcere"

Una pasticceria sui generis, dove il cliente non solo ordina la torta, ma può pure partecipare alla sua realizzazione, selezionando gli ingredienti e assaggiandola in anteprima. Sabato è in programma l’inaugurazione di ‘Torte& Affini’, il nuovo progetto firmato da Roberto Leoni, gelatiere (e non solo) cesenate, il cui talento, unito alla creatività, ha fatto breccia tra i palati di tanti buongustai, anche vip, sparsi per tutta Italia. "Sono orgoglioso e felice – sorride Leoni - di aver realizzato questo nuovo locale che racchiuderà tutta l’esperienza e conoscenza maturata in 10 anni, da quando inaugurai la mia prima gelateria a Cesena. E sarà proprio la prima sede storica di via Fratelli Bandiera 40 a trasformarsi nel primo negozio in città in cui sarà possibile trovare ogni tipologia di torta, dalle nostre famose torte gelato, a una nuova linea di pasticceria e torte da forno". Verranno anche realizzate proposte di ‘cake design’ per ogni cerimonia, dai matrimoni ai battesimi, senza dimenticare le feste di laurea. "Ho deciso di chiamarlo ‘laboratorio creativo’ – precisa Leoni - perché sarà possibile progettare insieme ai pasticceri la propria torta, non solo nei gusti ma anche nell’estetica avendo pure la possibilità di assaggiare in anteprima la creazione. Ci sarà come sempre un’attenzione particolare nella scelta delle materie prime, con nuove proposte dedicate a chi cura un’alimentazione vegana o intollerante al glutine". Non mancherà ovviamente nemmeno il gelato artigianale, cavallo di battaglia di Leoni, con una selezione di gusti che in questi anni hanno ricevuto premi o menzioni nei vari concorsi in Italia o all’estero. "Cesena è in continua evoluzione, è sempre più una città all’avanguardia ma che non dimentica le tradizioni per cui non poteva mancare un negozio ricco di eccellenze come questo. Credo anche da sempre nel nostro centro città per cui ritengo che sia la giusta vetrina.

Luca Ravaglia