"Edilizia, nuove regole appesantite da ideologia green"

"Mentre la Ue fa passi indietro da gigante sulle insostenibili politiche ‘ultragreen’ imposte dalla cerchia politica del fondamentalismo ecologista, la Giunta cesenate, come nulla fosse, continua sulla strada obiettivamente irrealizzabile e quindi profondamente sbagliata dell’imposizione di regole assurde giustificate da un ideologismo intransigente quanto punitivo per la comunità cesenate".

A sostenerlo è il consigliere comunale della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi riferendosi al ‘Regolamento per la realizzazione e valutazione delle dotazioni territoriali multiprestazionali ed ecologico ambientali e delle compensazioni ambientali’.

"Basta leggere l’introduzione del Regolamento - commenta - per capire quanta fuffa ‘green’ ci sia dentro, mentre procedendo nell’esame dei capitoli emerge una serie infinita di regole e di imposizioni ingiustificabili e impercorribili che appesantiranno ogni pratica edilizia. Ma il lato comico della presentazione è che neppure gli uffici tecnici sanno spiegare e motivare queste scelte, men che meno hanno chiarito come saranno applicate e i tempi necessari per dare i nulla osta. Insomma, i soliti metodi delle amministrazioni a guida Pd, capaci di imporre regole spesso astratte e astruse e di aumentare la burocrazia senza tenere in alcuna considerazione effetti pratici e costi per i cittadini".