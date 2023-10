Emma e Manuel, al via il servizio civile in Biblioteca

Sono Emma Casadei e Manuel Santi i due giovani studenti, entrambi di 23 anni, che ieri hanno iniziato un’esperienza di Servizio Civile di dieci mesi nella Biblioteca Comunale di Gambettola. I due giovani sono stati accolti dall’assessora alla Cultura Serena Zavalloni e dai funzionari dell’Ufficio cultura Vincenzo Franciosi e Maria Cristina Collini; Emma e Manuel sono risultati i vincitori del bando pubblicato dal Comune nell’ambito del progetto ’Gambettola: Una Città che Legge’ per il servizio civile regionale 2023, che ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale di Gambettola operando nella Biblioteca comunale tramite molteplici attività, dalla promozione della lettura agli eventi culturali.

"Sono molto soddisfatta dell’avvio del Servizio civile anche nel nostro Comune – spiega l’assessora Zavalloni – Finalmente possiamo offrire un’opportunità di crescita e orientamento professionale ai e alle giovani, coinvolgendoli in un settore sempre più strategico per Gambettola come quello culturale. Il percorso che offriamo si inserisce nel più ampio progetto di ’Gambettola Città Che Legge’ che ci vede impegnati nella valorizzazione e promozione della lettura, del libro e della Biblioteca come luogo di accesso alla conoscenza".

Vincenzo D’Altri