Endas, ottima partenza

Sabato scorso a San Marino si è alzato il sipario sulla stagione outdoor 2024 e l’Atletica Endas Cesena è partita col piede giusto, ottenendo ottimi risultati con, come ciliegina sulla torta, la miglior prestazione italiana under 18 dei 120 metri grazie alla diciassettenne Sofia Collini (foto). Collini non è però stata l’unica a far volare i cronometri sul Titano. Nei 100 ostacoli under 16 Riccardo Tentoni ha timbrato il passaporto per i campionati italiani di categoria terminando in 14.07, terza prestazione italiana dell’anno. Nella gara femminile Virginia Mangani, atleta al primo anno di categoria, ha mancato l’accesso diretto ai tricolori per una manciata di centesimi e in 12.31 si è portata al settimo posto delle liste nazionali. Giovanni Orlandi ha raggiunto la top ten dei 300 metri mettendo a referto un ottimo 37.74 e si è poi preso il record societario della 4X100 insieme a Tentoni, Alessandro Faedi e Alessandro Morgagni portando il testimone al traguardo in 46.56. Nuovo primato endassino anche per Giulia Fagioli che, solo sul finale dei 1000 metri, ha avuto ragione della compagna di squadra Maddalena Rossi in 3.11.52.