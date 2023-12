’Enzo Jannacci vengo anch’io’, all’Eliseo l’omaggio al cantautore

Un viaggio a bordo di un vecchio tram in una Milano quasi senza tempo, alla scoperta di un artista che con le sue canzoni setacciava l’animo umano, per raccontarlo poi con ironia e disincanto, con l’animo di un eterno ragazzino. È Enzo Iannacci il protagonista della terza serata di ’Across the Movies’, la rassegna tra cinema e musica organizzata da Monogawa e Panda Comix alla Multisala cinema Eliseo: domani sera alle 21 in omaggio al cantautore meneghino sarà proiettato il nuovo film di Giorgio Verdelli ‘Enzo Jannacci Vengo Anch’io’. Un documentario che, grazie a uno straordinario materiale di repertorio, spesso inedito, e a prestigiose testimonianze di amici e colleghi, restituisce un ritratto unico e appassionato di un artista che ancora oggi, a dieci anni dalla sua scomparsa, continua a sorprendere e affascinare con la sua cifra unica, stralunata e surreale. Il foyer dell’Eliseo prenderà vita già dalle 19.30 con un aperitivo sulle frequenze di Radio Contra e con un excursus a tema insieme ai conduttori Eugenio Maglia e Matteo Sedile.

In sala il ghiaccio sarà rotto dalle note introduttive di Luigi Bertaccini, dj, giornalista musicale e storico del rock, che metterà in risalto l’importanza e l’impatto che Jannacci ha avuto nella musica italiana e presenterà al pubblico gli attesi ospiti della serata, Enrico Farnedi e Giacomo Toni, che si esibiranno in un breve live prima della proiezione del film. Cesenate il primo, forlivese il secondo, i due cantautori romagnoli portano entrambi l’impronta di Jannacci nella loro musica e hanno alle spalle anche collaborazioni e incontri con il cantautore milanese.

Carlotta Benini