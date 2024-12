Esonerato Sottil,. Semplici alla Samp

Un’ultima giornata di campionato micidiale, quella scorsa, per gli allenatori. Altri tre gli avvicendamenti che portano così a 12 in totale i cambi di panchina in stagione iniziati addirittura prima che il campionato cominciasse, il 2 luglio a Salerno quando a Sottil subentrò Martusciello. Tra domenica e ieri hanno cambiato panchina il Suditirol (seconda volta) con Castori al posto di Zaffaroni, il Brescia – via Maran e dentro Bisoli –, la Sampdoria (seconda volta), addio a Sottil ed ecco Leonardo Semplici. Torna in sella quindi il veterano Fabrizio Castori che con 553 panchine in B è vicinissimo al primato del bolognese Guido Mazzetti (ex Catania, Perugia, Livorno Taranto) a quota 572. Otto società hanno cambiato allenatore: Salernitana, Cremonese, Sudtirol e Sampdoria lo hanno fatto due volte. Stroppa (Cremonese) e Bisoli (prima Modena e ora Brescia) sono stati esonerati e poi tornati in pista. Riepilogando: il 2 luglio a Salerno Martusciello al posto di Sottil, il 29 agosto alla Sampdoria Sottil per Pirlo, 8 ottobre a Cremona Corini per Stroppa, 11 ottobre a Cittadella Dal Canto per Gorini, 22 ottobre a Frosinone Leandro Greco per Vivarini, 3 novembre a Modena Mandelli per Bisoli, 4 novembre al Sudtirol Zaffaroni per Valente, 11 novembre a Cremona Stroppa per Corini, 11 novembre a Salerno Colantuono per Martusciello, 7 dicembre al Sudtirol Castori per Zaffaroni, 9 dicembre a Brescia Bisoli per Maran, 10 dicembre a Genova Semplici per Sottil.