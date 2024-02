Esopianeti: a caccia di altre terre?. Oggi la conferenza di astronomia

L’Associazione Astronomica del Rubicone organizza a Savignano sul Rubicone i corsi gratuiti di astronomia 2024 ai quali ci si può sempre iscrivere. Le conferenze sono 21, si tengono quasi tutte ogni venerdì alle 21.

La settima è in programma per oggi, venerdì 9 febbraio a Savignano sul Rubicone nella sala Galeffi. Tema in discussione sarà "Esopianeti: a caccia di altre terre?" con relatore Giuseppe Masini. "I 17 elementi.

"Il muone e il suo magnetismo" e "La termodinamica" sono stati invece gli argomenti trattati durante gli ultimi due appuntamenti di questa interessante rassegna.

L’ultimo dei 21 incontri si terrà il 24 maggio. Info: mail: info@astrofilirubicone.it.