"Età bella o età difficile?. Tante problematiche a 13 anni"

Adolescenza: età bella o età difficile? Per molti ragazzi è un’età difficile per le grandi e nuove responsabilità che devono affrontare. Ci sono persone che, entrando nell’adolescenza, non hanno percepito un grande cambiamento, ma per chi si sente insicuro, l’adolescenza è il periodo peggiore. Molti, a quest’età, si trovano di fronte grandissime sfide come ansia e ansia sociale, depressione e disturbi alimentari. Ansie, depressione e autolesionismo sono spesso causati dalla scuola, perché gli alunni sono dipendenti dai voti, se prendono voti bassi si sentono delle nullità, mentre, se prendono voti alti, si sentono dire che stanno solo facendo il loro dovere e spesso a farli sentire così o a dirgli queste frasi sono proprio le famiglie che lo fanno pesare in modo eccessivo ai propri figli, non sapendo che questi potrebbero iniziare a farsi del male fisico. I genitori non riescono a capire o non vogliono capire che i loro figli possono avere paure e ansie. Troppo spesso succede che i genitori esordiscono con: "Che problemi vuoi avere alla tua età?".

Anita Vincenzi 3ªC