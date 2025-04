Ex colonia Veronese, nell’accordo i parcheggi e i Giardini al Mare

Il consiglio comunale ha approvato l’accordo di programma pubblico e privato per il recupero dell’ex colonia Veronese, dove nel 2013 venne ricavato il Grand Hotel Da Vinci. Il Comune e la famiglia Batani hanno rimodulato l’originario accordo di programma sottoscritto da Comune, Provincia e Regione nel dicembre 2004, che prevedeva la trasformazione della colonia in hotel, il recupero dei villini e la realizzazione di un parcheggio fronte mare di 3.700 metri quadrati.

Con la nuova rimodulazione, Comune e privati concordano un nuovo assetto delle opere pubbliche e una diversa dislocazione delle superfici private originariamente approvate pari a circa 7.600 metri quadrati. La novità più interessante è che saranno completati i Giardini al Mare (nella foto) da via Montegrappa fino al porto canale, con la realizzazione di una nuova area di parcheggio in via del Tennis, oltre alla riqualificazione del parcheggio di 2.600 metri quadrati di fronte all’hotel Eritrea.

Sarà riqualificata un’area strategica della città con un investimento di oltre 2,2 milioni di euro da parte dei Batani, che controllano la società Hotel Palace firmataria dell’accordo. Non sarà realizzata un’altra sala convegni e la società utilizzerà la superficie per ampliare l’hotel e realizzare dei servizi nei villini, mantenendo invariate le superfici. Il sindaco Matteo Gozzoli ha sottolineato l’importanza del nuovo accordo fra pubblico e privato. Il progetto è passato con 10 voti favorevoli della maggioranza Pd e Cesenatico Civica, l’astensione di 6 consiglieri della minoranza formata da Lista Buda, Fdi e Lega.

