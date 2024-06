Extra, arte e pedagogia alla ‘Casa di gesso’

Performance, spettacoli, laboratori, installazioni ed esplorazioni: è "Extra", festival multidisciplinare, alla sua seconda edizione, dedicato all’arte performativa, alla pedagogia e alla comunità territoriale, a cura di Casa di Gesso-Aidoru associazione, che si svolge da mercoledì (12) a sabato nella "Casa di Gesso" di via Braghittina 879, a San Vittore di Cesena, una bella realtà in crescita che già da qualche tempo rappresenta un luogo di formazione per oltre 100 bambini e ragazzi dedicando loro cura, attenzione all’incontro e alla conoscenza delle arti contemporanee.

"Al centro della rassegna di quest’anno – spiega la direttrice artistica Roberta Magnani -, c’è la ricerca della relazione tra esseri umani e ambiente, in particolare la connessione con il bosco, il giardino e i loro ecosistemi. Il filo conduttore sarà la ricerca della natura che abbiamo dentro di noi, la natura di cui siamo fatti, e che possiamo mettere in risonanza e dialogo con la natura e il paesaggio in cui siamo immersi". La rassegna si apre alle 16.30 con Atlanti di Segni e Canti, laboratorio d’arte, esplorazione e poesia per bambini/e dai 5 anni e adulti. Gli oggetti quotidiani, strani, abbandonati, preziosi, gli odori, le esperienze tattili e sensoriali vengono applicate alla scrittura poetica, emotiva e drammaturgica del singolo e del gruppo. Giovedì 13 dalle 16.30 alle 18.30 due laboratori di scrittura e illustrazione per ragazzi/e dai 9 anni con Alice Keller e Veronica Truttero, autrici di libri per bambini e ragazzi e socie laboratorio di scrittura e illustrazione Nel giardino delle parole.

Sempre giovedì Francesca Pizzagalli, danzatrice e performer del Collettivo Parini Secondo e maestra di danza contemporanea, propone "Ramo" laboratorio di movimento e composizione coreografica in relazione con il paesaggio rivolto a bambini/e dai 7 agli 11 anni. Venerdì e sabato la rassegna ospita Delfina Stella, danzatrice e ricercatrice in ambito pedagogico e coreutico, collaboratrice dell’Accademia sull’Arte del Gesto di Virgilio Sieni, con "Essere Animale", laboratorio di movimento e pratiche corporee per bambini/e dai 6 agli 11 anni. La giornata di sabato si arricchisce di un’altra proposta: Coro Sensibile, workshop di canto corale per bambine, ragazze e donne condotto da Meike Clarelli, ricercatrice vocale, cantante ed insegnante, fondatrice e direttrice di Le chemin des femmes un coro di donne intergenerazionale e interculturale che promuove la ricerca musicale e la resistenza civile attraverso la voce. Il workshop si svolgerà dalle 16 alle 18, con una piccola restituzione finale alle 20.30.

Lo spazio di Casa di Gesso sarà allestito con le illustrazioni di Barbara Savini, artista cesenate nota per la sua particolare tecnica del disegno a inchiostro, con cui si è specializzata in albi per l’infanzia. La rassegna si concluderà sabato con l’inaugurazione dell’opera "Un Bosco per Casa di Gesso!", realizzata da Giorgia Valmorri grazie alla campagna di crowdfunding lanciata dall’Associazione sulla piattaforma Idea Ginger. Tutte le attività sono gratuite; la prenotazione è obbligatoria con messaggio Whatsapp 3477748822.