'Falesia 2023' a Balze di Verghereto: connubio ideale fra musica e natura

Nella magica cornice naturale del monte Fumaiolo (a Balze di Verghereto), ha avuto luogo un’esperienza musicale che ha affascinato e incantato tutti i partecipanti, trasformando una escursione a piedi in un viaggio sonoro unico nel suo genere.

Lo afferma Fumaiolo Sentieri, che poi così prosegue: "L’evento intitolato ’Falesia 2023’ ha riunito appassionati di musica e amanti della natura per una serata memorabile sotto le stelle, creando un connubio perfetto fra arte e ambiente. Il suggestivo spettacolo è andato in scena, nei giorni scorsi, quando il sole si è tuffato dietro l’orizzonte, dipingendo il cielo con sfumature di rosso e arancione. Il piazzale del ’Faggio Scritto’ sul Fumaiolo è stato il punto d’incontro per i partecipanti, che si sono riuniti alle 18 per dare poi il via ufficiale all’evento". Ma non era finita qui. Infatti aggiungono poi i promotori dell’evento: "Alle 19, un’emozionante camminata attraverso il bosco ha portato i partecipanti al rifugio Giuseppe. E’ poi arrivato il momento tanto atteso.

Alle 20 le luci soffuse hanno ceduto il posto a tre strumenti musicali (foto), pronti a raccontare una storia unica. Vanni Crociani al pianoforte, Roberto Villa al contrabbasso e Daniele Tizzano alla batteria, con il loro progetto ’Onirica’ hanno creato un’armonia che sembrava fondersi perfettamente col meraviglioso paesaggio circostante. Gli spettatori, seduti su coperte stese sul terreno e circondati dal verde lussureggiante, hanno vissuto un’esperienza multisensoriale. L’evento ’Falesia 2023’ di Fumaiolo Sentieri ha dimostrato che la musica ha il potere di connettere fra loro tutte le persone che la sentono e che la percepiscono e di creare emozioni uniche, soprattutto quando viene mescolata con la bellezza delle natura".

