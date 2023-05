Famila, raccolta fondi per alluvionati

Arca Commerciale (Gruppo Unicomm) ha attivato una raccolta fondi per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione. Tutti i clienti dei suoi punti vendita Famila, Famila Market potranno donare in cassa e per ogni euro versato, l’azienda ne devolverà un altro (iniziativa termina l’11 giugno). "Per ritornare più forti di prima, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti – afferma Giovanni Baldacci (foto), presidente di Arca Commerciale – questa è la ragione per cui abbiamo deciso di raddoppiare la somma devoluta dai nostri clienti. Ogni euro dato sarà accompagnato da un euro aggiunto da parte nostra e la cifra raccolta verrà poi utilizzata per fornire un aiuto immediato alle famiglie e a tutti coloro colpiti dalla catastrofe".