Fantini, ’centenario’ del Romagna

Il gruppo dei ‘centenari’ del Romagna Rfc si allarga ancora: Andrea Fantini è infatti stato il ventesimo giocatore ad arrivare in tripla cifra con la maglia del Romagna, il primo del gruppo che ha compiuto il percorso con il Romagna Under 18 nel campionato Elite, dopo le giovanili con il Cesena Rugby. Alle 100 partite con la prima squadra si aggiungono dunque anche quelle giocate con l’Under 18 nella stagione 2016-2017, al termine della quale Fantini ha fatto il suo esordio tra ‘i grandi’, diventando uno dei pilastri della prima linea. "Mi sembra di aver giocato ieri la prima partita - ha sorriso Fantini, che a 25 anni è già un veterano -. Ricordo bene quanto ero nervoso seduto in panchina, prima di entrare in campo: era un sogno che si realizzava. Sono molto soddisfatto, ho vissuto anni bellissimi e come squadra abbiamo avuto tante opportunità, alcune le abbiamo sfruttate bene, altre meno, ma tutte ci sono servite per crescere. Ora l’obiettivo è portare il Romagna e tutto quello che rappresenta più in alto, dove merita di stare. Questa società è una famiglia, lo sono i miei compagni e lo sono i nostri tifosi".